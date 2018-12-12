Dünyanın en kuzeyinde AA'nın fotoğrafları oylandı

SALEHARD

Dünyanın en kuzeyinde Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'nun merkezi Salehard şehri yakınında yaşayan ve ren geyiği çobanlığı yapan Nenets kabilesi üyeleri AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Kabile mensuplarından Yekaterina Mihailovna, yaşadıkları geleneksel çadırda incelediği fotoğraflardan haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde de Andreas Gebert'in "Kıran kırana" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Ren geyiği çobanlarından Vyaçeslav Tabalko, ren geyiği kızağı üzerinde incelediği fotoğraflardan haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya dağına Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol", spor kategorisinde Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" adlı fotoğraflarını oyladı.

Mihailovna ve Tabalko, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Muhabir: Ali Cura

