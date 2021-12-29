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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu 'Savaşın Yıkamadığı Hayaller'i seçti

Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde ipi göğüsleyen ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mustafa Kurt   | 29.12.2021
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu 'Savaşın Yıkamadığı Hayaller'i seçti Fotoğraf: Mustafa Kurt / AA

Antalya


AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Razgatlıoğlu, spor ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın Yıkamadığı Hayaller" ve "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", haberde ise Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğraflarına oy verdi.

Razgatlıoğlu, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

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