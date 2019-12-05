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Kurumsal Haberler

Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu'nun tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Erkan Tiryaki   | 05.12.2019
Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu'nun tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu Fotoğraf: Erkan Tiryaki/AA

İstanbul


Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, AA muhabirlerinin çektiği karelerden oluşan Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğrafları tek tek inceledi.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Şampiyon yüzücü, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğraflarını beğenerek oy verdi.


Çamlıca'da Kandil akşamı

Beytullah Eroğlu, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendi.


Millilerden asker selamı

Beytullah, spor kategorisinde Erhan Elaldı tarafından çekilen "Beytullah'ın azmi" başlıklı, kendisinin yer aldığı fotoğrafın da oylamada olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Fotoğrafımın burada olmasından dolayı çok gururlandım. Anadolu Ajansı, her zaman bana destek oluyor. Benim fotoğrafıma oy verenlere de teşekkür ediyorum. Bütün fotoğraflar birbirinden güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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