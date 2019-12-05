Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu'nun tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu
Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.
İstanbul
Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, AA muhabirlerinin çektiği karelerden oluşan Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğrafları tek tek inceledi.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Şampiyon yüzücü, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğraflarını beğenerek oy verdi.
Çamlıca'da Kandil akşamı
Beytullah Eroğlu, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendi.
Millilerden asker selamı
Beytullah, spor kategorisinde Erhan Elaldı tarafından çekilen "Beytullah'ın azmi" başlıklı, kendisinin yer aldığı fotoğrafın da oylamada olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Fotoğrafımın burada olmasından dolayı çok gururlandım. Anadolu Ajansı, her zaman bana destek oluyor. Benim fotoğrafıma oy verenlere de teşekkür ediyorum. Bütün fotoğraflar birbirinden güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.
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