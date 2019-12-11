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Spor, Kurumsal Haberler

Dünya rekortmeni Derya Can 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihini yaptı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Burak Akay   | 11.12.2019
Dünya rekortmeni Derya Can 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihini yaptı

Çanakkale

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Milli sporcu, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" ve Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı" fotoğraflarına oy verdi. 


İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı

AA'nın fotoğraflarını çok beğendiğini ve yakından takip ettiğini belirten Derya Can, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oldukça zorlandığını söyledi.


Çanakkale'de orman yangını

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve ayrı özelliklere sahip olduğunu dile getiren Can, emeği geçenlere teşekkür etti. 

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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