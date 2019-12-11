Dünya rekortmeni Derya Can 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihini yaptı
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çanakkale
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
Milli sporcu, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" ve Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı" fotoğraflarına oy verdi.
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı
AA'nın fotoğraflarını çok beğendiğini ve yakından takip ettiğini belirten Derya Can, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oldukça zorlandığını söyledi.
Çanakkale'de orman yangını
Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve ayrı özelliklere sahip olduğunu dile getiren Can, emeği geçenlere teşekkür etti.
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