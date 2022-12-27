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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Dünya cimnastik şampiyonu Adem Asil'in tercihi "Sevinç dalgası" oldu

İngiltere'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Muhammed Boztepe   | 27.12.2022
Dünya cimnastik şampiyonu Adem Asil'in tercihi "Sevinç dalgası" oldu Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Adem Asil, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Görev tamam

Haber kategorisinde Özkan Bilgin tarafından çekilen "Görev tamam" fotoğrafını seçen Adem, çevre ve yaşam kategorisinde "Aman savaş duymasın" fotoğrafına oy verdi.


Aman savaş duymasın

Adem Asil, spor kategorisinde ise Hakan Burak Altınöz'ün "Sevinç dalgası" fotoğrafından yana tercihini kullandı.


Sevinç dalgası

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