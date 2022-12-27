Dünya cimnastik şampiyonu Adem Asil'in tercihi "Sevinç dalgası" oldu
İngiltere'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Ankara
Adem Asil, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Görev tamam
Haber kategorisinde Özkan Bilgin tarafından çekilen "Görev tamam" fotoğrafını seçen Adem, çevre ve yaşam kategorisinde "Aman savaş duymasın" fotoğrafına oy verdi.
Aman savaş duymasın
Adem Asil, spor kategorisinde ise Hakan Burak Altınöz'ün "Sevinç dalgası" fotoğrafından yana tercihini kullandı.
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Sevinç dalgası