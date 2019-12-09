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Kurumsal Haberler

Duayen foto muhabiri İstemi'nin oyu 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne

Meslekte 56. yılını dolduran Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sinan Uslu   | 09.12.2019
Duayen foto muhabiri İstemi'nin oyu 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

TBMM

Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı. 

"Haber" kategorisinde tercihini Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafından yana kullanan İstemi, "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını seçti.

İstemi, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Mesleğe yeni başlayan foto muhabirlerine tavsiyelerde bulunan İstemi, "Fotoğrafı içinde hissetmesi, fotoğrafa tutkuyla bağlı olması lazım. Fotoğrafı içinde hissedenler meslekte yükseliyor, yoksa bu iş dışarıdan yüklemeyle olmuyor." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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