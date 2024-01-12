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Kurumsal Haberler

Down Sendromlu Futsal Milli Takım kaptanı Dikici, "Yılın Kareleri" oylamasında "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafını seçti

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı kaptanı Birkan Dikici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Abdullah Doğan  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Down Sendromlu Futsal Milli Takım kaptanı Dikici, "Yılın Kareleri" oylamasında "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Olimpiyat hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Konya'da sürdüren milli takım sporcularından takım kaptanı Dikici, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


Taraftarın gözbebeği 

Milli sporcu, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafına oy verdi.


116 saat sonra kurtulan can

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" fotoğrafını seçen Birkan Dikici, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" adlı karesi için oy kullandı.


Haykırış

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon" ve Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" karelerini beğenen Dikici, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" ve Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" adlı fotoğraflarını tercih etti.


“Nükleer” pin pon

Dikici, karelerin her birinden etkilendiğini belirterek, AA çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.


Masal ülkesi

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