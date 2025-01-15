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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Lora, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafını seçen Lora, "Bu tablo, çok eski bir ulus için yeni bir başlangıcı gösteriyor. Umarım bu ulus ve geçmiş yıllarda çok acı çekmiş olan bu insanlar için iyi şeylerle dolu yeni bir başlangıç olur." dedi.

Lora, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Gerald Anderson'ın "Gergedan ve bakıcısı" başlıklı karesini oylayarak, "Tüm hayvanlarla, Tanrı'nın yeryüzüne koyduğu her şeyle ilgilenmek zorundayız. Eğer onlara bakmazsak, insan olarak yok oluruz. Dolayısıyla çevreyi ve dünyayı dengelemek için hepsine ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde, Ashraf Amra'nın "Masumiyet" karesini oylayan Lora, "Bu fotoğraf bir çocuğun acısını gösteriyor. Dünyadaki tüm insanlar arasında en çok etkilenenler çocuklar. Bu yüzden 21. yüzyılda, hala daha kötüsünü, belki de şimdi her zamankinden daha kötüsünü yaşamaya devam etmemiz inanılmaz. Asıl kayıplar çocuklar ve gençler. Bu yüzden bunu durdurmanın bir yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Lora, "Günlük hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" isimli fotoğrafını tercih eden Lora, "Genç adam hayatı boyunca engelli olsa bile, bu kare onun spor yapma arzusunu, hayallerini gösteriyor. Her insan hayal kurmalı. Bir şeyi yapamasanız bile onun hayalini kurmalısınız. Belki hayal ederseniz biraz daha mutlu olursunuz ve belki bir gün hayallerinizi gerçekleştirirsiniz." dedi.

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