Dışişleri Bakanı Fidan, AA'nın 106 yıllık tarihini anlatan Zamanın Tanığı sergisini ziyaret etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 106 yıllık tarihini anlatan fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi salonunu ziyaret etti.

Fidan, AA Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtlamasının ardından sergi salonunu gezdi.

Bakan Fidan'a AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz eşlik ederek, sergiye dair bilgi verdi.

Sergi salonunun ardından Fidan, AA'da bulunan Kulis Cafe'yi de ziyaret etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya da ziyaret sırasında hazır bulundu.

Fidan, AA Editör Masası'na katılarak, ABD-İran geçici ateşkesinde son durum, İslamabad görüşmeleri sonrası savaşın durması ya da yayılmasına yönelik öngörüler, İsrail'in Lübnan üzerinden bölgesel oyun planı, savaşın Kıbrıs jeopolitiğine etkileri, Gazze'deki insani kriz ve yeniden inşa, NATO'nun geleceği ve Türkiye zirvesi, Türkiye-Ukrayna-Suriye üçlü ilişkileri ve Antalya Diplomasi Forumu'ndan beklentileri gibi birçok konuda soruları yanıtlamıştı.