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Kurumsal Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Behlül Çetinkaya   | 28.12.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Çavuşoğlu, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Çavuşoğlu, "spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun Katar'daki 2022 Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fas milli takımı oyuncularının secde ettiği anlarda çektiği "Şükür secdesi" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde de tahıl anlaşması sonrası Ukrayna limanlarından hareket eden ilk yük gemisinin İstanbul Boğazı'na girdiği anlarda Ali Atmaca tarafından çekilen "Ekmek teknesi" isimli fotoğrafa oy veren Çavuşoğlu, "çevre-yaşam" kategorisindeki oyunu Mesut Varol'un "Beslenme saati" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla oylama sitesine eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılan Çavuşoğlu, fidan sahibi de oldu.

Çavuşoğlu'nun sahiplendiği fidan, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dikilecek.

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