Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ü kabul ederek bir süre görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, beraberinde AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan'la nezaket ziyaretinde bulunan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA’nın çalışmaları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.
AA'nın küresel kapsama alanı ve çok dilli yayın kapasitesinin her geçen gün güçlendiğini anlatan Karagöz, Türk dış politikasının nabzını en iyi şekilde tutarak uluslararası mecraların doğru ve hızlı bilgilenmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.
Karagöz, AA’nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Global İletişim Ortağı olduğu Antalya Diplomasi Forumu etkinliklerini tüm yönleriyle ve özel çalışmalarla dünyaya en iyi şekilde aktaracağını kaydetti.
AA’nın haftalar öncesinde stratejik planlamalarını uygulamaya geçirerek izlediği Rusya-Ukrayna savaşında gelişmelerin siyasi, insani, askeri ve diplomatik boyutlarını Türkiye ve dünyaya güçlü şekilde yansıttığını anlatan Karagöz, bu süreçte dünyada en fazla referans gösterilen haber kaynağı olduklarını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu da AA’nın küresel habercilik faaliyetlerini ilgi ve beğeniyle izlediklerini belirterek, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, bu işbirliğinin güçlenerek sürmesini arzu ettiklerini dile getirdi.
Karagöz, ziyaretin sonunda Bakan Çavuşoğlu’na AA'nın hazırladığı "Karabağ Zaferi" kitabını sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.