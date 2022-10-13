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Kurumsal Haberler

"Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu" yarın AA Genel Müdürlüğünde düzenlenecek

Anadolu Ajansı (AA) tarafından yarın düzenlenecek "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu"nda, uygulamadaki telif sorunları ile hukuki çözümler ele alınacak.

Aykut Karadağ   | 13.10.2022
"Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu" yarın AA Genel Müdürlüğünde düzenlenecek

Ankara

AA Hukuk İşleri Müdürlüğünce, Genel Müdürlük binasında 4 oturum halinde gerçekleştirilecek sempozyumun açılış konuşmasını, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz yapacak.

AAtölye'deki sempozyumun açılışına TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent de katılacak.

Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu ile haber içeriklerinin telifinin korunması ve kamuoyunda bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Tüm gün sürecek sempozyumun "Dijital Yayıncılık ve Basın Yayıncılarının Karşılaştıkları Sorunlar" başlıklı ilk oturumunda, haberin yayınlanma süreci ve emek boyutu, yeni nesil gazeteciliğin sorunları ve dijitalleşmenin getirdiği problemler ele alınacak. Haberin dijitalleşmesi ve basın yayıncılarının karşılaştıkları sorunlar, konunun uzmanları tarafından masaya yatırılacak.

"Dijitalleşmenin Getirdiği Telif Sorunları", "Basında İktibas Serbestisi" ve "Dijital Korsanla Mücadele" başlıklı diğer oturumlarda ise mevzuat bağlamında hukukçular tarafından çözüm arayışları dile getirilecek.

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