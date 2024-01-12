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Kurumsal Haberler

Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ekipleri "Yıkım" karesine oy verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına Bolu'dan katılan AFAD ekipleri, AA'nın gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zafer Göder  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ekipleri "Yıkım" karesine oy verdi Fotoğraf: Zafer Göder / AA

Bolu

AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve AFAD personeli, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafına oy veren AFAD personeli, "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçti.

AFAD personeli, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarını oyladı.

AFAD İl Müdürü Çavuş, AA muhabirine, deprem döneminde ekip arkadaşlarıyla bölgede görev yaptıklarını söyledi.

Depremle ilgili her fotoğrafta acıları yeniden yaşadıklarını belirten Çavuş, "Oralar tekrar gözümüzde canlandı." dedi.

Çavuş, oylamanın düzenlenmesinde emeği geçen AA yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

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