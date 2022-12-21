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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu"na verdi

Denizli'de sanayi sitesi esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri eserleri belirledi.

Ali Bilge   | 21.12.2022
Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu"na verdi Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Merkezefendi ilçesindeki Üçüncü Sanayi Sitesi'nde iş yerleri bulunan usta ve çalışanlar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin dünya genelinde çektiği en iyi fotoğrafların yer aldığı seçkiyi inceledi.

Oto tamir ustası Gökay Bağadır, çevre ve yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Muciddin Amca", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.


TOGG'un ilk yolculuğu

Bağadır, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini ifade ederek, "Biz otomobille ilgili bir sektörde olduğumuz ve Türkiye'nin otomobilinin tasarımını çok sevdiğimiz için ben özellikle haber kategorisindeki oyumu Emrah Yorulmaz'ın 'TOGG'un ilk yolculuğu' fotoğrafından yana kullandım. Anadolu Ajansı muhabirleri birbirinden güzel fotoğraflar çekmiş, hepsi birincilik hak ediyor." diye konuştu.


Şampiyonlar

Tamirci Ali Ödemiş ise çevre ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası", spor kategorisinde ise Faruk Zeki Fazlıoğlu'nun "Messi'nin peşinde" fotoğraflarına oy verdi.


Masalcı Nine ve Muciddin Amca

Ödemiş, AA'nın her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasına katılmayı ihmal etmediğini dile getirdi.


Messi'nin peşinde


Gün ışığı ağları


Hakkari'de festival havası

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