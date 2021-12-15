Dolar
14.79
Euro
16.65
Altın
1,769.41
ETH/USDT
3,821.00
BTC/USDT
47,703.00
BIST 100
2,177.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Denizli Valisi Atik'in tercihi 'Yangından kaçış' oldu

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sebahatdin Zeyrek   | 15.12.2021
Denizli Valisi Atik'in tercihi 'Yangından kaçış' oldu Fotoğraf: Çağatay İğci/AA

Denizli

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Atik, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Atik, Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da 2022'nin ilk çeyreği için aşı eksikliği bulunuyor
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı
Kovid-19'un Omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı

Benzer haberler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu 'Ciğerlerimiz yandı' karesine oy verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu 'Ciğerlerimiz yandı' karesine oy verdi

Denizli Valisi Atik'in tercihi 'Yangından kaçış' oldu

Sakarya Valisi Kaldırım 'Oğullarının emaneti Atmaca'yı seçti

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu'nun tercihi 'İstanbul ve hilal' oldu

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu'nun tercihi 'İstanbul ve hilal' oldu
Niğde Valisi Şimşek, "Dumanlar arasında"yı oyladı

Niğde Valisi Şimşek, "Dumanlar arasında"yı oyladı
Aydın Valisi Aksoy'un tercihi 'Ciğerlerimiz yandı' oldu

Aydın Valisi Aksoy'un tercihi 'Ciğerlerimiz yandı' oldu