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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Denizli Valisi Atik, favori AA karelerini oyladı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

Sebahatdin Zeyrek   | 12.01.2023
Denizli Valisi Atik, favori AA karelerini oyladı Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Atik, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerinde oylama yaptı.

Merve’nin servisi

Vali Atik, sporda Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", haberde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre ve yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

Görev çağırıyor

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Vali Atik, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Yangın müdahalesi

Fotoğraf karelerinin o anı yansıttığını anlatan Atik, AA'nın yurt içi ve dışında çok güzel işlere imza attığını sözlerine ekledi.

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