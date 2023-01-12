Denizli Valisi Atik, favori AA karelerini oyladı
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Denizli
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Atik, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerinde oylama yaptı.
Merve’nin servisi
Vali Atik, sporda Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", haberde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre ve yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.
Görev çağırıyor
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Vali Atik, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.
Yangın müdahalesi
Fotoğraf karelerinin o anı yansıttığını anlatan Atik, AA'nın yurt içi ve dışında çok güzel işlere imza attığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.