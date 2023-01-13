Deniz Türüç'ün favori AA karesi "Şampiyonlar" oldu
Medipol Başakşehir'in milli oyuncularından Deniz Türüç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Deniz Türüç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Şampiyonlar
Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün “Şampiyonlar” fotoğrafına oy veren Deniz, haber kategorisinde ise Emin Sansar’ın çektiği "Ateş hattında" fotoğrafını seçti. Başakşehirli futbolcu, çevre ve yaşam kategorisinde ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" adlı fotoğrafını oyladı.
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Ateş hattında