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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Deniz Türüç'ün favori AA karesi "Şampiyonlar" oldu

Medipol Başakşehir'in milli oyuncularından Deniz Türüç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Sever   | 13.01.2023
Deniz Türüç'ün favori AA karesi "Şampiyonlar" oldu Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Deniz Türüç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Şampiyonlar

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün “Şampiyonlar” fotoğrafına oy veren Deniz, haber kategorisinde ise Emin Sansar’ın çektiği "Ateş hattında" fotoğrafını seçti. Başakşehirli futbolcu, çevre ve yaşam kategorisinde ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" adlı fotoğrafını oyladı.


Ateş hattında

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