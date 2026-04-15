Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

Oramiral Tatlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın yenilenen Genel Müdürlük binasında Karagöz ile bir araya geldi.

Burada, AA'nın 106 yıllık arşivindeki fotoğraflardan oluşan "Zamanın Tanığı" sergisini ve AAtölye'yi gezen Tatlıoğlu, Karagöz'den fotoğraflar ve AAtölye hakkında bilgi aldı.

Karagöz, Oramiral Tatlıoğlu'na Ümmü Nisan Kandilcioğlu'nun çektiği "Vietnam'ın Tarihi Mirası: Hue İmparatorluk Şehri" başlıklı fotoğrafını takdim etti. Tatlıoğlu tarafından da Karagöz'e ziyaretin anısına TCG Savarona maketi ve saat hediye edildi.