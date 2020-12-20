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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

DEİK Başkanı Olpak'ın tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammet Emin Horuz   | 20.12.2020
DEİK Başkanı Olpak'ın tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

İstanbul

Olpak, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Abdullah Çoşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" adlı fotoğraflarını seçen Olpak, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

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