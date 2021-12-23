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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

DEİK Başkanı Olpak, "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafına oy verdi

Olpak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Abdulselam Durdak   | 23.12.2021
DEİK Başkanı Olpak, "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafına oy verdi

İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Olpak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.


Çaresiz bekleyiş

Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafına oy veren Olpak, yaşam kategorisindeki tercihini, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafından yana kullandı.


İstanbul ve hilal

Olpak, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.


Engelli basketbolcunun sevinci

Fotoğraf oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.


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