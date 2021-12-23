DEİK Başkanı Olpak, "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafına oy verdi
Olpak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.
İstanbul
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Olpak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.
Çaresiz bekleyiş
Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafına oy veren Olpak, yaşam kategorisindeki tercihini, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafından yana kullandı.
İstanbul ve hilal
Olpak, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.
Engelli basketbolcunun sevinci
Fotoğraf oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.