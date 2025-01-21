Dolar
35.63
Euro
36.86
Altın
2,721.47
ETH/USDT
3,305.10
BTC/USDT
103,831.00
BIST 100
10,052.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Toft AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Saldırı sonrası" karesine oy verdi

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Can Efesoy  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Toft AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Saldırı sonrası" karesine oy verdi Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Toft, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Büyükelçi Toft, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, devrik Beşşar Esed rejiminin Sednaya Hapishanesi'ndeki işkencelerini konu alan "Ölümcül kanıt" fotoğrafına oy vererek, "Bunu seçtim çünkü bende çok büyük etki oluşturdu. Mahkumların serbest bırakılmasını görmek, yanlış bir şey yapmamasına rağmen uzun yıllardır orada kalan insanların hikayelerini öğrenmek... Orada bir ömür kaybettiler ama sonunda çıkabildiler." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in İspanya'nın Valensiya kentindeki sel felaketini yansıtan "Yürüyüş manzarası" fotoğrafından yana oyunu kullanan Toft, fotoğrafın iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını gösterdiğini, bu tehdide karşı herkesin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Toft, "Haber" kategorisinde Jacek Boczarski'nin "Saldırı sonrası" fotoğrafını seçerek, görevine yeni başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yılın Kişisi" olduğunu ve dünyada 2025'in nasıl geçeceğine yön vereceğini belirtti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karın üstünde oyun oynayan çocukları konu aldığı "Kar eğlencesi" fotoğrafından yana oy kullanarak, dünya genelinde nüfusun yaşlandığını, bu nedenle ailelerin daha kolay kurulmasına önayak olacak nüfus ve çocuk politikalarına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Danimarka'nın Kopenhag Futbol Kulübü'nü destekleyen Büyükelçi Toft, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli futbolcu Arda Güler'in merkezinde olduğu Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafına oy vererek, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki performansının değerli bulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne getirildi
Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı

Benzer haberler

Peru'nun Ankara Büyükelçisi De las Casas, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Kutlamalar" adlı fotoğrafa oy verdi

Peru'nun Ankara Büyükelçisi De las Casas, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Kutlamalar" adlı fotoğrafa oy verdi

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Toft AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Saldırı sonrası" karesine oy verdi

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere" izleyiciyle buluşacak

Kamu Başdenetçisi Akarca, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Kamu Başdenetçisi Akarca, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "İsmi Silinirken"i seçti

Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "İsmi Silinirken"i seçti
AA, "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirecek

AA, "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet