Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini belirledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ermut, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Harran'da yaşam
Arda Ermut; haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Millilerden asker selamı
Ermut, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.
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