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Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini belirledi.

Handan Güneş   | 05.12.2019
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: Handan Güneş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ermut, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.


Harran'da yaşam

Arda Ermut; haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi. 


Millilerden asker selamı

Ermut, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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