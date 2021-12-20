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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun tercihi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Furkan Gençoğlu   | 20.12.2021
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun tercihi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "yangından kaçış" fotoğrafını seçen Dağlıoğlu, sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesini oyladı.

Dağlıoğlu, yaşam kategorisinde ise oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "İstanbul beyaza büründü" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

2021 yılında hem dünyanın hem de Türkiye'nin doğal afetlerle baş başa kaldığını belirten Dağlıoğlu, bu durumun insanlığı, sürdürülebilirlik noktasında düşünmeye sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Dağlıoğlu, tüm fotoğrafları beğendiğini kaydederek, tüm foto muhabirlerine başarılar diledi.

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