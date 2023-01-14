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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek teknesi" oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Alper Korkmaz   | 14.01.2023
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek teknesi" oldu Fotoğraf: İsa Terli - AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya’nın Erzurum'da buz tırmanışı yapan sporcuyu fotoğrafladığı "Bulutlarda dolaşmak" isimli fotoğrafını tercih eden Kalın, haber kategorisinde tahıl ürünlerini Ukrayna limanlarından dünyaya taşıyan geminin yer aldığı Ali Atmaca’nın çektiği "Ekmek teknesi" fotoğrafını seçti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "çevre ve yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin’in Kayseri’de çektiği "Kar tünelleri" karesine oy verdi.

Kalın, kar tünellerinin bulut gibi gözüktüğünü, ters ışıkla çok güzel bir etki yaptığını, bu nedenle bu fotoğrafı beğendiğini söyledi.

Tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kalın, "Birbirinden güzel fotoğraflar. Bazıları çok trajik. Haber kategorisinde savaşlar, geçen yıl yaşadığımız olaylar... Bunlarla ilgili fotoğraflar var." dedi.

Spor kategorisinde de çok güzel fotoğraflar olduğunu ifade eden Kalın, "Azmin, başarının, disiplinin, takım oyununun örneği olan kareler vardı. Ben özellikle bireysel spor dalında Palandöken’deki bir kareyi seçtim. Onu çok beğendim, onu seçtim. Karda buzun üzerinde bir tırmanıcının fotoğrafı kompozisyon olarak, ışık olarak bana çok güzel geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Müdüründen fotoğrafçısına kadar AA çalışanlarını tebrik eden Kalın, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi aslında Anadolu Ajansının fotoğraf dilinin ne kadar yetkin bir noktaya ulaştığını da gösteriyor. Dünyanın her yerinden AA'nın fotoğrafçılarının yolladığı bu fotoğraflarla çok zenginleşen, muazzam bir arşiv var. Bunlar sadece bugüne yönelik değil, geçmişin arşivi olması açısından geleceğe de bırakılacak çok kıymetli bir miras."

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