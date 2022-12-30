Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir "Gece uçuşu" fotoğrafına oy verdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Demir, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde, Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" fotoğrafını seçen Demir, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" ve Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" karesine oy verdi.
Demir, çevre ve yaşam kategorisinde ise oyunu, Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" ve Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" fotoğraflarından yana kullandı.
Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında yorum yapan Demir, "Hepsi çok güzel fotoğraflar, seçmek de kolay değil, insan kararsız kalıyor. Bazı karelere fotoğrafçılık açısından bazen de ilgi alanımız açısından kalbimiz ısınıyor ve arada kararsız kaldığımız oluyor. Fotoğrafçılık ve verdikleri mesaj açısından hepsi çok güzel ve ilginç fotoğraflar. 'Dünyada neler oluyor' derken, buraya bakmak yeterli bence. Bütün arkadaşları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.