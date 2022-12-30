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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir "Gece uçuşu" fotoğrafına oy verdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.12.2022
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir "Gece uçuşu" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Ankara

Demir, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde, Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" fotoğrafını seçen Demir, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" ve Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" karesine oy verdi.​​​​​​

Demir, çevre ve yaşam kategorisinde ise oyunu, Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" ve Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında yorum yapan Demir, "Hepsi çok güzel fotoğraflar, seçmek de kolay değil, insan kararsız kalıyor. Bazı karelere fotoğrafçılık açısından bazen de ilgi alanımız açısından kalbimiz ısınıyor ve arada kararsız kaldığımız oluyor. Fotoğrafçılık ve verdikleri mesaj açısından hepsi çok güzel ve ilginç fotoğraflar. 'Dünyada neler oluyor' derken, buraya bakmak yeterli bence. Bütün arkadaşları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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