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Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti AA'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "2023-2024 Değerlendirme ve Vizyon Toplantısı" kapsamında Ankara'ya gelen yurt dışında görevli iletişim müşavirleri ile yurt içinde görevli bölge müdürleri Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti AA'yı ziyaret etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar'ın da katıldığı toplantıda, Başkanlığın yurt dışında görevli iletişim müşavirleri ile yurt içinde görevli bölge müdürleri, görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının iletişim müşavirleri ve bölge müdürlerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, onları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programda, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, Ajansın çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

Duran, 39 merkezde yayın ofisi bulunan, 144 ülkede faaliyet gösteren, 76 ülkede aboneleri, 143 uyruktan çalışanları olan AA'nın dünyanın en etkili haber ajanslarından olduğunu belirtti.

AA'yı dünyadaki diğer etkin haber ajanslarından ayıran en önemli özelliğinin yayın dillerindeki çeşitliliği olduğunu aktaran Duran, Ajansın 13 dilde yayın yaptığını söyledi.

Ajansın yılda 2.1 milyon içerik ürettiğini, günde ortalama 1400'e yakın haber, 4 binin üzerinde fotoğraf, 357 video, 22 canlı yayın, 15 inografik yayınladığını anlatan Duran, dünyada en çok dolaşıma giren içeriklerinin fotoğraf ve video olduğunu aktardı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, Ajansın çalışmalarının editöryal yönüne ilişkin bilgi verirken, Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da Polis Akademisi ve TİKA işbirliğiyle yürütülen savaş muhabirliği eğitimi ve diğer çalışmalara ilişkin soruları yanıtladı.

Programın sonunda aile fotoğrafı çektirildi.

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