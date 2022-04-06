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Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Anadolu Ajansı ülkemizin sesi olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'iletişim seferberliğinde' en ön safta yer alan kurumlardan biri olan Anadolu Ajansı, ülkemizin sesi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 06.04.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Anadolu Ajansı ülkemizin sesi olmaya devam edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 102 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Milli Mücadele döneminde üstlendiği tarihi sorumluluğu, bugün de aynı şuur ve gayretle devam ettiren AA'nın kuruluşundan itibaren Türkiye ve dünya tarihine yaptığı tanıklığın kıymetli bir hazine niteliğinde olduğunu ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli ajansımızın geçmişten bugüne ulusal ve uluslararası boyutta güvenilir haber kaynağı olmasıyla iftihar ediyoruz. Yalnızca ülkemizde değil dünyada da ses getiren haber, fotoğraf ve videolara imza atan AA, genişleyen çok dilli yayın kapasitesi ve güçlenen küresel etkisiyle önde gelen uluslararası haber ajansları arasında yerini almıştır. AA, özellikle saha haberciliğindeki gücünü son dönemde Karabağ Savaşı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'na, mülteci krizinden Kovid-19 salgınına, bölgesel ve küresel bütün gelişmelerde ortaya koymuştur."

AA'nın güçlenen vizyon ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği insan kaynağı, haber alt yapısı ve yeni medya yatırımlarının yanı sıra çeşitlendirdiği tematik ve dinamik yayıncılık faaliyetleriyle gelecek dönemde de yeni başarılara imza atacağına inandığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'iletişim seferberliğinde' en ön safta yer alan kurumlardan biri olan AA, ülkemizin sesi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Halide Edip'ten Yunus Nadi'ye, AA'nın bütün kurucularını minnetle yad ediyorum. Bir asrı aşan yolculuğunda AA'ya emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, vazife esnasında yaşamını yitirenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan Anadolu Ajansı mensuplarının başarılarının devamını diliyorum."

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