Dolar
12.64
Euro
14.35
Altın
1,804.41
ETH/USDT
3,722.90
BTC/USDT
47,222.00
BIST 100
1,895.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Altun, haber kategorisinde "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarına oy verdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.12.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Yılın Fotoğrafları 2021

Fahrettin Altun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Altun, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

Yaşam kategorisinde ise Altun'un tercihi, İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" isimli fotoğraf oldu.

Altun, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da 100 bin 760 vakayla 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına' ulaşıldı
İngiltere'de Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlası Omicron
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulaması geri getirildi
Türkiye'de 36 bin 684 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da 98 bin 30 vakayla "en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına" ulaşıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

MKE AŞ, 2022'nin ilk çeyreğinde 'elektrikli Fırtına'yı yürütecek

Milli sporcu Derin Toparlak 'Ormanın acı rengi'ni seçti

TSE Başkanı Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

TSE Başkanı Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Devlet Arşivleri Başkanı Ünal'ın tercihi 'İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam' oldu

Devlet Arşivleri Başkanı Ünal'ın tercihi 'İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam' oldu
Orhan Gencebay 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Aç kalan minik yürekler'e oy verdi

Orhan Gencebay 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Aç kalan minik yürekler'e oy verdi