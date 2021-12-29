Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Altun, haber kategorisinde "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarına oy verdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fahrettin Altun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Altun, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.
Yaşam kategorisinde ise Altun'un tercihi, İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" isimli fotoğraf oldu.
Altun, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.