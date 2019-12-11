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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", "Harran'da yaşam" ve "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Murat Birinci,Erhan Cihan Ünal   | 11.12.2019
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aşan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Harran'da yaşam

Aşan, AA'nın Yılın Fotoğrafları kategorilerinde birbirinden değerli karelerin yer aldığını belirterek, "haber" kategorisinde Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan ve Akdeniz'de göreve başlayan Yavuz gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini anlatan Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.


Beytullah'ın azmi

"Yaşam" kategorisinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamaya devam etmesini bir kız çocuğu üzerinden anlatan Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını beğenen Aşan, "spor" kategorisinde ise doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun azmini konu edinen Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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