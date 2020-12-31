Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'un tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk ibadet'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, spor ve yaşam kategorilerinde beğendiği kareler için oy kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk ibadet", yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" isimli fotoğraflarını tercih eden Koç, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.