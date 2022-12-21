Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Koç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Dijital Dönüşüm Ofisi İnovasyon Atölyeleri-Oyun Atölyesi'nde, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafını seçen Koç, "Başarısından dolayı, bu kare Dünya Kupası'nın en önemli sahnelerinden bir tanesiydi onun için bunu seçiyorum." dedi.
Şükür secdesi
Koç, haber kategorisinde, Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" fotoğrafına oy verdi. "Savaşın yüzü"nün AA'nın en önemli fotoğraflarından birisi olduğunu belirten Koç, "Bizim de seçmememiz olmaz." ifadesini kullandı.
Savaşın yüzü
Çevre ve yaşam kategorisinde de oyunu Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafından yana kullanan Koç, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kedi yolunda" yürüdüğünü söyledi.
Sen aydınlatırsın geceyi
Koç, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne teknolojik bir köprü olmasından dolayı özel bir ilgisinin olduğunu belirterek, "Arkadaki ay ile çok güzel bir görüntü olduğu için 1915 Çanakkale Köprüsü'nü seçtim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.