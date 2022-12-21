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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 21.12.2022
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Koç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Dijital Dönüşüm Ofisi İnovasyon Atölyeleri-Oyun Atölyesi'nde, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafını seçen Koç, "Başarısından dolayı, bu kare Dünya Kupası'nın en önemli sahnelerinden bir tanesiydi onun için bunu seçiyorum." dedi.


Şükür secdesi

Koç, haber kategorisinde, Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" fotoğrafına oy verdi. "Savaşın yüzü"nün AA'nın en önemli fotoğraflarından birisi olduğunu belirten Koç, "Bizim de seçmememiz olmaz." ifadesini kullandı.


Savaşın yüzü

Çevre ve yaşam kategorisinde de oyunu Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafından yana kullanan Koç, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kedi yolunda" yürüdüğünü söyledi.


Sen aydınlatırsın geceyi

Koç, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne teknolojik bir köprü olmasından dolayı özel bir ilgisinin olduğunu belirterek, "Arkadaki ay ile çok güzel bir görüntü olduğu için 1915 Çanakkale Köprüsü'nü seçtim." diye konuştu.

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