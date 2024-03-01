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Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.

Ayşe Yıldız  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA standını ziyaret etti Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Antalya

Yılmaz, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen forum kapsamında AA'nın standına ziyarette bulunarak bilgi aldı.

Ziyarette Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a "Kanıt" kitabını hediye etti.

Kitabı inceleyen Yılmaz, AA'yı zor coğrafyalarda, çatışma bölgelerinde yaşananları Türkiye ve dünyaya yansıtmadaki başarısı için tebrik ederek, bunu duyurmak amacıyla büyük fedakarlıklar yapıldığını söyledi.

01.03.2024

Özhan da AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabı hakkında bilgi verdi.

Ziyarette AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz ve AA çalışanları da hazır bulundu.

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