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Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'yu kabul etti.

Orhan Onur Gemici  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, Karagöz ve Peru'yu kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

AA'nın, dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi ve haberin telifinin korunmasına yönelik önerilerini içeren "Haberin Telifi Raporu"nu Yılmaz'a sunan Karagöz, Google ve Meta gibi dijital platformların, habercilerin büyük emek ve özveriyle hazırladıkları içerikleri bedel ödemeden ticari amaçla kullandığını hatırlattı.

Dijital medyada izinsiz kopyalama faaliyetlerine karşı etkin yasal düzenlemelerin, profesyonel gazeteciliği desteklemek ve dezenformasyonu önlemek açısından önemine işaret eden Karagöz, AB ülkelerinin yanı sıra Kanada ve Avustralya'da da dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kanuni düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Mevcut yasal düzenlemelerde haberlerin telifle korunmadığı için kopyalanmasının önüne geçilemediğine dikkati çeken Karagöz, başta AA olmak üzere birçok basın kuruluşunun dijital platformlardan telif geliri elde edemediğini kaydetti.

Karagöz, haberin telifinin korunması ve AB müktesebatı doğrultusunda Türkiye'de de haber ajanslarına bağlantılı hak statüsünün sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması hususunda Yılmaz'dan destek istedi.

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