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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva'yı seçti

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" fotoğrafına oy verdi.

Abdullah Yasin Güler   | 30.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva'yı seçti Fotoğraf: Arda Küçükkaya /AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oktay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğraflarını oylayan Oktay, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Erçin Ertürk'ün "Evde antreman" fotoğraflarını seçti.


Evde antrenman

Yaşam kategorisinde de 2 fotoğrafı çok beğenen Oktay, Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" ve Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğraflarına oy verdi.


Suriye'de "savaş oyunu" oynayan Selva

Her fotoğrafın mutlaka bir hikayesi olduğunu vurgulayan Oktay, 2020'de "Ayasofya"nın seçilmeden geçilemeyeceğini belirtirken, Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğrafının da fotoğraf kalitesi açısından mükemmel olduğunu kaydetti. 

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