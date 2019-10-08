Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Oktay, 9 Ekim Çarşamba günü 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.