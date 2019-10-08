Euro
6.38
Dolar
5.83
BIST 100
101,859.30
Altın
1,503.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine katılıyor
logo
Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ferdi Türkten   | 08.10.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Oktay, 9 Ekim Çarşamba günü 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44,2 milyona ulaştı

Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı

'İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473'

'İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473'
'Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri almış durumdayız'

'Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri almış durumdayız'
'Ciddi bir hasarımız ve can kaybımız yok'

'Ciddi bir hasarımız ve can kaybımız yok'