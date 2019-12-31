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Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AA Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısına katılacak.

Ferdi Türkten   | 31.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

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