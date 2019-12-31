Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AA Editör Masası'na konuk olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısına katılacak.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.