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Cumhurbaşkanı Erdoğan AA Yılın Fotoğrafları Oylamasına katılıp seçimini yaptı
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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Enes Kaplan   | 30.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

                    


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.


Huzur Yaylası

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.


Millilerden asker selamı

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