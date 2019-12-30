Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.
Huzur Yaylası
Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Millilerden asker selamı
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