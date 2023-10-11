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Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AA Genel Müdürü Karagöz’e “Tüketici Özel Ödülü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması adına kamuoyunu bilgilendirici yayınları nedeniyle Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’e “Tüketici Özel Ödülü”nü verdi.

11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AA Genel Müdürü Karagöz’e “Tüketici Özel Ödülü” Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

26. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda düzenlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş insanları, basın mensupları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Kum sanatı gösterisiyle başlayan törende, tüketici ödülleri sahiplerine verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda “Tüketici Özel Ödülü”nü AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz’e takdim etti. 

Söz konusu ödül, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması adına kamuoyunu bilgilendirici yayınlar nedeniyle verildi.

Törende, Bilinçli Tüketici, Yazılı Basın, Radyo Televizyon Programı, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma, Bilimsel Çalışma kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.

Ayrıca, resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

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