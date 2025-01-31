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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Çorum'da "ezber bozan" kadınlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) desteğiyle düzenlenen eğitim sayesinde meslek sahibi olan Merve Demirol, Kader Nur Akbaş ve Feriha Özdemir, AA'nın gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı.

Kemal Ceylan  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Çorum'da "ezber bozan" kadınlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Çorum'da 30 yıldır makine parçaları imal eden YAĞMAKSAN AŞ bünyesinde hayata geçirilen "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" kapsamında CNC operatörlüğü eğitimi aldıktan sonra aynı fabrikada işe başlayan 7 kadından 3'ü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Kadınlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen kadınlar, "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesini tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Spor"da ise Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" karelerini oyladı.

Kadınlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hüseyin Nasır'ın "Yola devam" fotoğrafına oy verdi.

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