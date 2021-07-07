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Kurumsal Haberler

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, AA'yı ziyaret etti

Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

07.07.2021
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Liu’yu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Liu’yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Büyüklelçi Liu da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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