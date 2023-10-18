Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani AA'yı ziyaret etti
Ankara
Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
Belani, AA Genel Müdürlük binasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye ve Cezayir'in bölgede ortak zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Belani, iki ülkenin "ortak kimlik, hafıza ve tarihe dayalı güçlü ve çok yakın ilişkilere" sahip olduğunu söyledi.
Tükiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 5,3 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Belani, Türk şirketlerin Cezayir'de yaklaşık 6 milyar dolar değerinde yatırımı olduğunu belirtti.
Belani, iki ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki ilişkileri geliştirmek için daha fazla çalışması gerektiğini dile getirdi.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz de 2012'den bu yana AA'nın düzenlediği Savaş Gazeteciliği Eğitim Programı'na toplam 26 Cezayir vatandaşının katıldığını söyledi.
Görüşmede, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, AA'nın tarihi, organizasyon yapısı ve son dönem projeleri hakkında bir sunum yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.