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Kurumsal Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

22.02.2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Kurum, yarın saat 16.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ve depremzedeler için inşa edilecek konutlara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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