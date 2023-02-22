Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Ankara
Kurum, yarın saat 16.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ve depremzedeler için inşa edilecek konutlara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.