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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
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Kurumsal Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.02.2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Kurum, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ve depremzedeler için inşa edilecek konutlara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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