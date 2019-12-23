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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Çankırılı gazetecilerin tercihi 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' oldu

Çankırılı gazeteciler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammed Kaygın   | 23.12.2019
Çankırılı gazetecilerin tercihi 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' oldu Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Çankırı Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir ile Doğruyol Gazetesi Sayfa Editörü Mehmet Ateş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından oylamaya sunulanlar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen Demir ve Ateş, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Demir, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansını çalışmalarından dolayı kutluyorum. Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmasında önemli bir role sahip. Yarışmaya katılan meslektaşlarıma da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ateş ise Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirterek Anadolu Ajansı muhabirlerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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