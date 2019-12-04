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Kurumsal Haberler

Çankırı Valisi Aktaş'ın tercihi 'Yüzen bebekler' oldu

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammed Kaygın   | 04.12.2019
Çankırı Valisi Aktaş'ın tercihi 'Yüzen bebekler' oldu

Çankırı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 50 fotoğrafı tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" başlıklı fotoğrafına oy veren Aktaş, spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğrafını seçti.


Yüzen bebekler

Kendini de Anadolu Ajansının bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Aktaş, sunulan fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Fotoğrafların hepsi olağanüstü. Benim için zor bir mesai oldu. Yine de aralarında gözüme en güzel hitap eden fotoğrafları seçtim. Umarım katkım olur. Bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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