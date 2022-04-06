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Kurumsal Haberler

Çanakkale Valisi Aktaş: AA, 102 sene önce olduğu gibi bugün de aziz milletimizin sesini dünyaya duyurmaktadır

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Burak Akay   | 06.04.2022
Çanakkale Valisi Aktaş: AA, 102 sene önce olduğu gibi bugün de aziz milletimizin sesini dünyaya duyurmaktadır

Çanakkale

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, mesajında, AA'nın İstiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

Anadolu Ajansının bugün 102 yaşında olduğunu belirten İlhami Aktaş, şunları kaydetti:

"Çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, dürüst ve ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başaran Anadolu Ajansı, 102 sene önce olduğu gibi bugün de aziz milletimizin sesini dünyaya duyurmaktadır. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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