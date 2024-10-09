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Kültür, Kurumsal Haberler

Camiler ve din görevlileri temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) iş birliğiyle düzenlenen "Camiler ve Cami Eksenli Din Hizmetleri Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Fırat Taşdemir  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Camiler ve din görevlileri temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Ahmet Hamdi Akseki Camisi sergi salonunda yapılan programda, 67 ilden 718 fotoğraf sanatçısının 3 bin 85 fotoğrafı arasından dereceye giren 33 eser sergilendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törenin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin Müslümanların hayatlarının merkezinde olduğunu söyledi.

Camilerin din görevlileriyle hayatın merkezine haline geldiğini belirten Erbaş, camiler ve din görevlilerinin birbiriyle özdeşleştiğini, dolayısıyla onları birbirinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Caminin Allah'ın isimlerinden biri olduğunu anımsatan Erbaş, "Yüce Rabbimiz 'El-Cami' ismiyle nasıl bütün yaratılmışları rahmeti ve merhametiyle kuşatıyorsa camiler de bütün sıcaklığıyla, ilim, irfan ve hikmet merkezli oluşuyla müminleri kuşatıyor." dedi.

Binlerce fotoğraf arasından dereceye girenleri tebrik eden Erbaş, "Sanat, medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisidir. En büyük sanatkar sani olan Allah'tır. O'nun en büyük eseri de insandır. 'Biz insanı en güzel bir surette yarattık' diye buyuruyor. Allah, yarattığı kulunda esmayıhüsnasında bazılarının tecelli etmesini takdir buyurmuştur. Kimisinde fotoğraf kimisinde hat kimisinde ebru kimisinde musiki kimisinde tezhip ve benzeri sanatlar şeklinde tecelli ediyor." diye konuştu.

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özdemir de yarışmaya 3 binden fazla eserin başvurduğunu belirterek, dereceye girenleri tebrik etti.

Yarışmada birinci olan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ahmet Okatalı, ikinciliği alan AA muhabiri Mustafa Yılmaz ve üçüncülüğe layık görülen fotoğrafçı Levent Ateş'e ödülleri takdim edildi.

Daha sonra dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Yarışmanın seçici kurul üyesi AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, ilki gerçekleşen yarışmada 3 binin üzerinde fotoğrafla katılım sağlandığını ve bunun büyük rakam olduğunu söyledi.

Yarışmada camiler ve din görevlileriyle ilgili arşivlere girecek karelerin ortaya çıktığını ifade eden Yurdakul, yarışmanın uzun vadede geleneksel hale geleceğine inandığını belirti.

Yarışmada ödül alan AA foto muhabirleri Ahmet Okatalı ve İsmail Kaplan da ödül aldıkları için memnun olduklarını dile getirdiler.

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