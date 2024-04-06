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Kurumsal Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Orhan Onur Gemici  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizden bugüne kadar ülkemizin sesini kahramanca dünyaya duyuran, etkin, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla küresel alanda basın camiasında bir marka haline gelen Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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