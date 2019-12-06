Büyükşehir Belediye Başkanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Malatya, Mersin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanları Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Seçimini haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Gürkan, spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafını oyladı.
Gürkan, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve çok başarılı bulduğunu belirterek "Hakikaten seçmekte zorlandım ancak zor da olsa seçimimi yaptım. Bütün fotoğraflar birinciliği hak etmiş durumda onu da ifade etmek istiyorum." dedi.
Mersin
AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
Seçer, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.
Seçer, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Umut ediyorum benim seçtiğim fotoğraflar, diğer tercih kullananlarla da örtüşür ve o fotoğraflar birinci olur. Hepsi değerli çalışmalar. Son derece önemli görüntüler. Hayatın her kesitinden kareleri bu oylamada görmek mümkün. Mersin'de Gilindire Mağarası'nda Şahika Ercümen'in dünya rekoru kırdığında çekilen fotoğrafın oylamada bulunması sevindirici. Spor kategorisinde tercihimi o fotoğraftan yana kullandım." diye konuştu.
Kayseri
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirleri tarafından çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin şefkatini gösteren "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Büyükkılıç, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.
AA yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik eden Büyükkılıç, seçkide yer alan çok sayıda fotoğrafın yaşamdan izler taşıdığını söyledi.
Geçmişten bugüne tüm zorluklara rağmen AA'nın görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"AA bizim gurur kaynağımız. Bunu sadece ülkemiz adına demiyorum. Dünyada gerçekten sağlıklı haber almak istiyorsanız AA'ya ulaşacaksınız. Bu tür etkinlikleriyle de hem gönüllerde yer ediyor hem de sosyal anlamda bir sorumluluk örneği sergiliyor, önemli bir hizmet veriyor. Ben bu manada da tebrik ve teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice 100 yıllara diye de dua ve temenni de bulunuyorum. 100 yıl geriye gittiğimizde, Kurtuluş Savaşı dönemlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde o imkansızlıklar içerisinde bile görevini yapmış. Şimdi de aynı şekilde hepimiz için gurur kaynağı olmuş ve olmaya da devam ediyor. AA çalışanlarını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum."
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