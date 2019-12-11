Büyükelçi Akay'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu
Türkiye'nin Laos Büyükelçisi Akay, Anadolu Ajansının 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katılarak favori karelerini belirledi.
Kuala Lumpur
Türkiye'nin Laos Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.
Viyentiyan Büyükelçisi Akay, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını beğendi.
Sarıkamış şehitleri anısına
Yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafından yana kullanan Akay, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" karesini tercih etti.
Millilerden asker selamı
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