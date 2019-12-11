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Kurumsal Haberler

Büyükelçi Akay'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Türkiye'nin Laos Büyükelçisi Akay, Anadolu Ajansının 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katılarak favori karelerini belirledi.

Ömer Faruk Yıldız   | 11.12.2019
Büyükelçi Akay'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Kuala Lumpur

Türkiye'nin Laos Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Viyentiyan Büyükelçisi Akay, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını beğendi.


Sarıkamış şehitleri anısına

Yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafından yana kullanan Akay, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" karesini tercih etti.


Millilerden asker selamı

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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